Украинский спортсмен вновь отказался фотографироваться с россиянином на Паралимпиаде

Украинский пловец Комаров отказался от фото с Пульвером на Паралимпиаде

Украинский пловец Александр Комаров вновь отказался от совместной фотографии с соперником из России Кириллом Пульвером на пьедестале почета на Паралимпийских играх 2024 года в Париже. Об этом сообщает РИА Новости.

Россиянин взял бронзу на дистанции 100 метров вольным стилем в классе S5 (с поражением опорно-двигательного аппарата). Украинец стал победителем, а серебро завоевал китаец Го Цзиньчэнь.

Во время награждения было сделано традиционное совместное фото. На нем Комаров обнимает представителя Китая, а Пульвер расположился от них на некотором расстоянии.

Днем ранее Комаров также отказался от фото с Пульвером. Тогда спортсмены получали награды после дистанции 200 метров вольным стилем.

Паралимпиада стартовала в Париже 28 августа и завершится 8 сентября. Россияне допущены к соревнованиям в нейтральном статусе.