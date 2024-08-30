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23:50, 30 августа 2024Спорт

Украинский спортсмен вновь отказался фотографироваться с россиянином на Паралимпиаде

Украинский пловец Комаров отказался от фото с Пульвером на Паралимпиаде

Фото: Reuters

Украинский пловец Александр Комаров вновь отказался от совместной фотографии с соперником из России Кириллом Пульвером на пьедестале почета на Паралимпийских играх 2024 года в Париже. Об этом сообщает РИА Новости.

Россиянин взял бронзу на дистанции 100 метров вольным стилем в классе S5 (с поражением опорно-двигательного аппарата). Украинец стал победителем, а серебро завоевал китаец Го Цзиньчэнь.

Во время награждения было сделано традиционное совместное фото. На нем Комаров обнимает представителя Китая, а Пульвер расположился от них на некотором расстоянии.

Днем ранее Комаров также отказался от фото с Пульвером. Тогда спортсмены получали награды после дистанции 200 метров вольным стилем.

Паралимпиада стартовала в Париже 28 августа и завершится 8 сентября. Россияне допущены к соревнованиям в нейтральном статусе.

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      Андрей Стрельцов
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