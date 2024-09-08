Российский полковник указал на перебои с личным составом у ВСУ

Полковник в отставке Матвийчук указал на перебои с личным составом у ВСУ

У Вооруженных сил Украины (ВСУ) есть перебои с личным составом, однако пока Украина располагает силами, которые способны вести боевые действия, рассказал полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук. Своим мнением специалист поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«На данный момент ВСУ снабжены практически всем, что им нужно. Они испытывают некоторый снарядный голод: 155-миллиметровых снарядов, но они создали за этот год резерв. Сегодня они его планомерно расходуют. По нашим данным, есть некоторые перебои с личным составом. Им не хватает живой силы столько, сколько бы они хотели. Но о кризисе пока говорить рано», — сообщил Матвийчук.

По словам полковника в отставке, украинские военкоматы продолжают отлавливать призывников, тем самым пополняя личный состав ВСУ.

«Если в общем посмотреть боеспособность армии, то она пока снизилась, но не критично. Пока противник располагает достаточно большими силами, которые способны еще вести боевые действия», — заключил он.

Ранее Вооруженные силы России взяли в клещи группировку украинских войск у города Селидово в Донецкой народной республике. Об этом со ссылкой на источник в силовых структурах сообщает ТАСС.

Отмечается, что Селидово — город, расположенный близ Красноармейска (украинское название — Покровск). В этом районе проходят ожесточенные бои.

