ВС России взяли в клещи группировку украинских войск у города Селидово в ДНР

Вооруженные силы России взяли в клещи группировку украинских войск у города Селидово в Донецкой народной республике. Об этом со ссылкой на источник в силовых структурах сообщает ТАСС.

Какова численность попавшей в клещи группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ), собеседник агентства не уточнил.

Селидово — город, расположенный близ Красноармейска (украинское название — Покровск). В этом районе проходят ожесточенные бои.

Командир разведывательного подразделения ВСУ Денис Ярославский заявил, что в случае потери украинской армией контроля над Красноармейском произойдет обрушение всего фронта. По его словам, это приведет к разрушению логистической цепочки, после чего российские военные смогут дойти до остальных городов Донецкой народной республики.