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19:27, 8 сентября 2024Бывший СССР

Подполье рассказало о сильном взрыве на складе с боеприпасами ВСУ

Подпольщик Лебедев рассказал о сильном взрыве после удара по складу в Харькове

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

В пригороде Харькова 8 сентября произошел сильный взрыв после удара по складу с боеприпасами ВСУ. Об этом со ссылкой на пророссийское подполье в украинском городе сообщает РИА Новости.

«В 17:15 прилетело в склад с боекомплектами в пригороде Харькова Дергачи. Сильный взрыв, за которым последовала продолжительная детонация», — рассказал координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.

Ранее Лебедев заявил о том, что в ночь на 8 сентября взрывы было слышно в городе Вилково Одесской области Украины.

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      Евгений Шульгин
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