Подполье рассказало о сильном взрыве на складе с боеприпасами ВСУ

Подпольщик Лебедев рассказал о сильном взрыве после удара по складу в Харькове

В пригороде Харькова 8 сентября произошел сильный взрыв после удара по складу с боеприпасами ВСУ. Об этом со ссылкой на пророссийское подполье в украинском городе сообщает РИА Новости.

«В 17:15 прилетело в склад с боекомплектами в пригороде Харькова Дергачи. Сильный взрыв, за которым последовала продолжительная детонация», — рассказал координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.

Ранее Лебедев заявил о том, что в ночь на 8 сентября взрывы было слышно в городе Вилково Одесской области Украины.