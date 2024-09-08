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09:27, 8 сентября 2024Культура

Популярный в 90-х российский певец запросил 30 телохранителей для охраны на концертах

Кай Метов запросил 30 телохранителей для проведения своих концертов в России
Кайрат Метов

Кайрат Метов. Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Популярный российский певец Кай Метов (настоящее имя — Кайрат Метов) запросил 30 телохранителей для проведения своих концертов в России. Райдер исполнителя раскрыл Telegram-канал Shot.

По данным канала, число телохранителей будет зависеть от места проведения концерта — от 20 до 30 человек понадобится, если выступление будет проходить на стадионе. Если выступать придется в цирке, то потребуется 10 телохранителей, на концертной площадке — от четырех до шести, на частном корпоративе — два человека.

Организаторы концертов также должны будут подать певцу легковой автомобиль представительского VIP-класса и один микроавтобус для команды.

Алкоголя в райдере певца нет. Метов с командой запрашивают только три литра сока — апельсиновый, томатный и яблочный, а также мясную, сырную, овощную и хлебную нарезки, фрукты.

Согласно райдеру, частный концерт Метова будет стоить 1 миллион рублей. Певец также готов давать интервью журналистам в прямом радиоэфире до концерта, а фото- или видеосъемку нужно будет согласовать с директором.

Ранее Метов рассказывал, что первую в своей жизни зарплату он потратил на покупку мебели родителям, а также признался, что недавно приобрел еще один земельный участок вдобавок к уже имеющемуся для дачи в Подмосковье.

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      Елена Торубарова
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