Пожар на российском заводе «АвтоВАЗ» попал на видео

На заводе «АвтоВАЗ» в Тольятти произошел пожар. Происшествие попало на видео, ролик опубликовал Telegram-канал 112.
По данным канала, возгорание произошло во втором корпусе металлургического производства автомобильного завода.
«Вспыхнула формовочная линия на площади 50 "квадратов"», — уточнил канал.
Сообщается, что сотрудники успели эвакуироваться, никто не пострадал.
Ранее в четверг, 5 сентября, произошел пожар на заводе «Пластик» в Тульской области. По предварительным данным, площадь возгорания составила около одной тысячи квадратных метров.