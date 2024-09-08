Пожар на российском заводе «АвтоВАЗ» попал на видео

112: на заводе «АвтоВАЗ» в Тольятти произошел пожар

На заводе «АвтоВАЗ» в Тольятти произошел пожар. Происшествие попало на видео, ролик опубликовал Telegram-канал 112.

По данным канала, возгорание произошло во втором корпусе металлургического производства автомобильного завода.

«Вспыхнула формовочная линия на площади 50 "квадратов"», — уточнил канал.

Сообщается, что сотрудники успели эвакуироваться, никто не пострадал.

Ранее в четверг, 5 сентября, произошел пожар на заводе «Пластик» в Тульской области. По предварительным данным, площадь возгорания составила около одной тысячи квадратных метров.