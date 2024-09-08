Пытавшийся вернуть бывшую девушку россиянин залез к ней на балкон и выбил ей зубы

Залезшего на балкон к бывшей девушке и выбившего ей зубы мужчину задержали

В Москве задержан мужчина, который избил бывшую девушку, а перед этим залез на балкон квартиры, где она находилась. Он пытался таким образом вернуть возлюбленную, сообщает Baza в Telegram.

Россиянина отпустили под подписку о невыезде. У пострадавшей от его рук девушки оказались выбиты несколько зубов, диагностированы гематомы лица и губ, а также черепно-мозговая травма.

Сообщается, что москвичка проводила вечер с подругой. Когда они приехали к последней домой, то на балконе квартиры их уже ждал бывший парень пострадавшей, который собирался с ней убедить ее возобновить отношения. В ответ на отказ мужчина избил девушку, отнял у нее два телефона и сбежал.

Ранее в Москве бойца смешанных единоборств Эраджа Мискиншоева задержали за избиение мужчины.