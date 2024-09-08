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17:36, 8 сентября 2024Забота о себе

Пожилых людей предупредили об опасности резкой потери веса

Гериатр Ткачева: у пожилых людей потеря веса на 5 процентов повышает риск смерти

Фото: tirachardz / Freepik

У пожилых людей резкая потеря веса повышает риск внезапного летального исхода, рассказала главный внештатный специалист гериатр Минздрава России, член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук, профессор Ольга Ткачева. Об опасности сильного похудения в зрелом возрасте она предупредила в интервью с KP.RU.

Гериатр обратила внимание россиян, что потеря веса обычно позиционируется как элемент здорового образа жизни и способ профилактики многих болезней. Однако, по ее словам, снижение веса может представлять и серьезную опасность, особенно для людей пожилого возраста.

Ткачева указала на последнее исследование, проведенное японскими учеными среди людей старше 60 лет, которое показало, что потеря веса в этом возрасте на пять процентов и более сопряжена с более высоким риском смерти, чем даже набор лишних килограммов. «Самые высокие риски преждевременной смерти имели пациенты с более низким базовым индексом массы тела. Наблюдение за участниками исследования продолжалось около 30 лет», — заявила эксперт.

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Она призвала в пожилом возрасте очень осторожно снижать вес еще и потому, что, согласно еще одному длительному исследованию, похудение на 10 процентов с помощью диет и физических нагрузок повышает вероятность развития онкологических заболеваний.

Ранее российская певица Слава (настоящее имя Анастасия Сланевская) рассказала о похудении с помощью аналога популярного у звезд препарата. 44-летняя исполнительница отметила, что стала переедать из-за стресса, вследствие чего ее вес увеличился до 77 килограммов. При этом артистка решила справиться с проблемой посредством приема «Оземпика».

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      Наталья Обрядина
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