Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:39, 8 сентября 2024Мир

Представитель Индии запланировал поездку в Россию для переговоров с Путиным по Украине

India Today: советник Моди заявил о поездке в Россию для переговоров с Путиным
Аджит Довал

Аджит Довал. Фото: Reuters

Советник премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджит Довал заявил о поездке в Россию для переговоров с президентом России Владимиром Путиным по Украине, пишет India Today.

Представитель Индии запланировал поездку в Москву с 10 по 11 сентября, утверждает канал.

«Довал обсудит мирные усилия, направленные на урегулирование украинского конфликта», — отмечает канал, ссылаясь на собственные источники.

Целью визита также является участие во встрече представителей государств БРИКС, курирующих вопросы безопасности, где будет возможность провести переговоры с российскими и китайскими официальными лицами, отмечает India Today.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков оценил возможности Индии подвигнуть Украину к переговорам, отметив, что премьер-министр Индии Нарендра Моди свободно общается и с Путиным, и с президентом Украины Владимиром Зеленским, и с представителями США.

Что думаешь? Оцени!
      Елена Торубарова
      Обсудить
      Последние новости

      «Еще многое предстоит сделать». Песков поспорил с командиром спецназа «Ахмат» о победе России в спецоперации

      Представитель Индии запланировал поездку в Россию для переговоров с Путиным по Украине

      В Краснодарском крае задержали более 40 участников массовой драки

      Экс-премьер России назвал Зеленского обреченным человеком

      Число отравившихся на избирательных участках в Петербурге выросло в несколько раз

      Моргенштерна захотели объявить в розыск

      Алаудинов заявил об ускорении наступления Российской армии в зоне СВО

      Во Франции оценили шансы Ле Пен стать президентом

      Бывшего российского военного отправили в колонию по делу о хищении земель Минобороны

      Раскрыты данные о дрессировке собак на заключенных концлагерей в Донбассе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше