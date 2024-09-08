Представитель Индии запланировал поездку в Россию для переговоров с Путиным по Украине

India Today: советник Моди заявил о поездке в Россию для переговоров с Путиным

Советник премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджит Довал заявил о поездке в Россию для переговоров с президентом России Владимиром Путиным по Украине, пишет India Today.

Представитель Индии запланировал поездку в Москву с 10 по 11 сентября, утверждает канал.

«Довал обсудит мирные усилия, направленные на урегулирование украинского конфликта», — отмечает канал, ссылаясь на собственные источники.

Целью визита также является участие во встрече представителей государств БРИКС, курирующих вопросы безопасности, где будет возможность провести переговоры с российскими и китайскими официальными лицами, отмечает India Today.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков оценил возможности Индии подвигнуть Украину к переговорам, отметив, что премьер-министр Индии Нарендра Моди свободно общается и с Путиным, и с президентом Украины Владимиром Зеленским, и с представителями США.