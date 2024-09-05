Песков оценил возможности Индии сподвигнуть Украину к переговорам

Песков: премьер Индии Моди может сподвигнуть Украину к мирным переговорам

Премьер-министр Индии Нарендра Моди может сподвигнуть Украину к мирным переговорам, так как может свободно общаться с Москвой, Киевом и Вашингтоном. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью «Известия».

«Моди свободно общается и с Путиным, и с Зеленским, и с американцами. Действительно, это дает хорошие шансы для Индии использовать свой вес в мировых делах, использовать свое влияние для того, чтобы сподвигнуть как минимум американцев и украинцев к большей политической воле на выход на мирный трек урегулирования», — рассказал представитель Кремля.

Однако Песков подчеркнул, что сейчас работа по данному направлению не ведется и предпосылок мирного урегулирования на данный момент нет.

Ранее Песков заявил, что вовлеченность иностранных государств в конфликт на Украине налицо из-за оказания военной помощи Киеву. Таким образом, он прокомментировал информацию о нахождении иностранных инструкторов, которые тренируют Вооруженные силы Украины (ВСУ).