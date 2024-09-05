Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:40, 5 сентября 2024Мир

Песков оценил возможности Индии сподвигнуть Украину к переговорам

Песков: премьер Индии Моди может сподвигнуть Украину к мирным переговорам

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Премьер-министр Индии Нарендра Моди может сподвигнуть Украину к мирным переговорам, так как может свободно общаться с Москвой, Киевом и Вашингтоном. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью «Известия».

«Моди свободно общается и с Путиным, и с Зеленским, и с американцами. Действительно, это дает хорошие шансы для Индии использовать свой вес в мировых делах, использовать свое влияние для того, чтобы сподвигнуть как минимум американцев и украинцев к большей политической воле на выход на мирный трек урегулирования», — рассказал представитель Кремля.

Однако Песков подчеркнул, что сейчас работа по данному направлению не ведется и предпосылок мирного урегулирования на данный момент нет.

Ранее Песков заявил, что вовлеченность иностранных государств в конфликт на Украине налицо из-за оказания военной помощи Киеву. Таким образом, он прокомментировал информацию о нахождении иностранных инструкторов, которые тренируют Вооруженные силы Украины (ВСУ).

Что думаешь? Оцени!
      Максим Габриелян
      Обсудить
      Последние новости

      Соратник Кадырова раскрыл новый план ВСУ в Курской области

      Опубликовано предполагаемое видео уничтожения безэкипажного катера ВСУ в Черном море

      Путин заявил о необходимости полной электрификации БАМа

      В Киргизии призвали граждан воздержаться от поездок в Россию

      МВД задержало представлявшегося медиумом и адвокатом многоликого мошенника

      Женщина отрезала пенис бойфренду и избежала ареста

      Валя Карнавал снялась без штанов

      Мизулина пожаловалась в прокуратуру на высмеявшую девочку-квадробера российскую певицу

      Не полетевшему в космос из-за фильма «Вызов» россиянину предложили уволиться

      Украинский пленный описал дружественный огонь ВСУ словами «утюжили полчаса»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше