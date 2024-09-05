Песков раскрыл вовлеченность иностранных государств в конфликт на Украине

Песков: вовлеченность иностранных государств в конфликт на Украине налицо

Вовлеченность иностранных государств в конфликт на Украине налицо из-за оказания военной помощи Киеву. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Поэтому эта непосредственная вовлеченность иностранных государств налицо», — рассказал представитель Кремля.

Таким образом, он прокомментировал информацию о нахождении иностранных инструкторов, которые тренируют Вооруженные силы Украины (ВСУ).

Ранее Песков заявил, что для России предпочтительнее достичь своих целей мирным путем, однако Украина не готова к таким переговорам. Он также отметил, что по этой причине специальная военная операция (СВО) еще продолжается.