Президент Латвии пожаловался на упавший в его стране российский беспилотник

Президент Латвии Эдгар Ринкевич пожаловался на своей странице в социальной сети X на российский военный беспилотник, якобы упавший на востоке его страны.
«Мы находимся в тесном контакте с союзниками. Количество таких инцидентов растет по всему восточному флангу НАТО, и мы должны коллективно на них отреагировать», — написал Ринкевич.
Латвийский президент также добавил, что идет расследование.
Ранее в июле Ринкевич призывал снять ограничения против использования ВСУ западного оружия на территории России.