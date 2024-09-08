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16:39, 8 сентября 2024Бывший СССР

Президент Латвии пожаловался на упавший в его стране российский беспилотник

Президент Латвии Ринкевич: на востоке страны упал российский военный дрон

Фото: Elizabeth Franz / Reuters

Президент Латвии Эдгар Ринкевич пожаловался на своей странице в социальной сети X на российский военный беспилотник, якобы упавший на востоке его страны.

«Мы находимся в тесном контакте с союзниками. Количество таких инцидентов растет по всему восточному флангу НАТО, и мы должны коллективно на них отреагировать», — написал Ринкевич.

Латвийский президент также добавил, что идет расследование.

Ранее в июле Ринкевич призывал снять ограничения против использования ВСУ западного оружия на территории России.

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      Евгений Шульгин
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