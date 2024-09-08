Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
23:59, 8 сентября 2024Культура

Пьяный фанат попытался забраться в машину к группе «Корни»

Пьяный фанат попытался забраться в машину к группе «Корни» в Ленобласти

Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости

Пьяный фанат попытался забраться в машину к группе «Корни» в Ленинградской области. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Поклонник хотел сфотографироваться с участником группы Алексеем Кабановым.

Коллектив выступал в городе Мурино на Дне города. Поклонник группы караулил их после концерта. Однако запрыгнуть в машину под шумок не получилось — охранники скрутили мужчину и положили на асфальт, а музыканты спокойно уехали.

Ранее стало известно, что хит «Я теряю корни» группы «Корни» оказался песней про Иисуса Христа. Бывший солист коллектива Павел Артемьев заявил, что написал композицию еще в подростковом возрасте. «Я тогда в Италии жил, как раз учился там в консерватории, и, как мне казалось, я был в ссылке и в заточении», — признался артист.

Что думаешь? Оцени!
      Юлия Мискевич
      Обсудить
      Последние новости

      «В это сложно поверить, осознать и принять». Звезды прощаются с Масляковым и рассказывают, как КВН изменил их жизнь

      На избирательный участок в российском городе пришел еж

      В Совфеде назвали одну из причин вторжения ВСУ в Курскую область

      Глава «Царьграда» женился на детском омбудсмене Львовой-Беловой

      Умер Александр Масляков

      Пьяный фанат попытался забраться в машину к группе «Корни»

      Собянин поблагодарил москвичей за активность на выборах

      Проваливший допинг-тесты теннисист выиграл US Open

      В Британии сообщили о больших потерях ВСУ в Донбассе

      Минцифры назвало число проголосовавших с помощью ДЭГ россиян

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше