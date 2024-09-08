Пьяный фанат попытался забраться в машину к группе «Корни» в Ленобласти

Пьяный фанат попытался забраться в машину к группе «Корни» в Ленинградской области. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Поклонник хотел сфотографироваться с участником группы Алексеем Кабановым.

Коллектив выступал в городе Мурино на Дне города. Поклонник группы караулил их после концерта. Однако запрыгнуть в машину под шумок не получилось — охранники скрутили мужчину и положили на асфальт, а музыканты спокойно уехали.

Ранее стало известно, что хит «Я теряю корни» группы «Корни» оказался песней про Иисуса Христа. Бывший солист коллектива Павел Артемьев заявил, что написал композицию еще в подростковом возрасте. «Я тогда в Италии жил, как раз учился там в консерватории, и, как мне казалось, я был в ссылке и в заточении», — признался артист.