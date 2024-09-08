Раскрыты данные о дрессировке собак на заключенных концлагерей в Донбассе

Обнародованы данные о дрессировке собак на заключенных концлагерей в Донбассе

В России обнародовали данные о дрессировке собак на заключенных концлагерей в Донбассе в период Великой Отечественной войны. Информацию раскрыл Центр исторической памяти при президенте России в рамках проекта «Без срока давности», передает ТАСС.

Как следует из рассекреченных данных, немцы организовали один из концлагерей на территории Константиновского химического завода. Со слов выживших очевидцев тех событий, заключенные болели тифом и дизентерией, но помощь больным не оказывали. Кроме того, на заключенных тренировали собак.

«Видел я как немцы обучают своих собак. Их тренировали на русских жителях: собаки набрасывались на людей, обрывали на них одежду и сильно ранили», - следует из показаний одного из рабочих химзавода Захара Бербенеца.

Другой рабочий завода Григорий Камонин говорил, что военнопленные находились в ужасных условиях — они голодали, их били.

«Военнопленных возили в ямы-окопы в бричках беспрерывно по пять-восемь человек», — вспоминал Камонин. По его словам, каждый день в лагере не выживали от 30 до 60 человек.

Ранее ФСБ рассекретила показания генерала вермахта Готфрида фон Эрдмансдорфа о расправах в СССР. По его словам, он лично утвердил около 125 приговоров, вынесенных тайной полевой полицией советским гражданам, имеющим связь с партизанами.