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20:30, 8 сентября 2024Интернет и СМИ

Раскрыты подробности о последних днях жизни Маслякова

Последние дни жизни Александра Маслякова прошли в отделении паллиативной помощи

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Последние дни жизни телеведущего Александра Маслякова прошли в отделении паллиативной помощи одной из московских больниц. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Как утверждает издание, рядом с многолетним ведущим телепрограммы КВН находились его близкие.

Сообщается, что на протяжении последних двух лет Масляков боролся с раком легких, а восемь месяцев назад врачи сообщили ему о том, что дальнейшее лечение не возымеет эффекта.

Ранее бывший участник КВН рассказал о последней встрече с Александром Масляковым. Депутат Госдумы Сангаджи Тарбаев сообщил, что Масляков всегда мог найти слова.

Масляков вел КВН с 1964 года. Последний раз он появлялся в эфире в качестве ведущего программы еще в 2022 году.

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      Евгений Шульгин
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