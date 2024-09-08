Роскомнадзор оштрафовал иноагентов на миллиард рублей

РКН оштрафовал иноагентов на ₽1 млрд за несоблюдение требований маркировки

За время действия закона об иностранных агентах Роскомнадзор назначил им штрафы за отсутствие соответствующей маркировки на один миллиард рублей. Об этом заявил глава управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций ведомства Евгений Зайцев, сообщает «Интерфакс».

В 2024 году ведомство наложило штрафы за это нарушение на сумму 12 миллиардов рублей. Также за год иностранные медийные площадки были оштрафованы на 35 миллионов рублей за неудаление запрещенного или недостоверного контента.

За год требование об удалении такого контента было предъявлено владельцам 27 тысяч интернет-страниц. При невыполнении этого требования эти страницы были заблокированы.

6 сентября Минюст России внес в реестр иностранных агентов журналистку и блогера Залину Маршенкулову, а также журналиста Александра Савельева, политика Аркадия Янковского и политолога Давида Канкию.