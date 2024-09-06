Журналистку Маршенкулову признали иноагентом

Минюст России внес журналистку Залину Маршенкулову в реестр иноагентов

Минюст России внес в реестр иностранных агентов журналистку и блогершу Залину Маршенкулову. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По данным министерства, Маршенкулова выступала против проведения спецоперации на Украине и распространяла недостоверную информацию о принимаемых российскими госорганами решениях и проводимой ими политике. Также отмечается, что журналистка призывала к участию в мероприятиях по сбору средств в пользу Украины и принимала участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов.

Также иноагентами признали журналиста Александра Савельева, политика Аркадия Янковского и политолога Давида Канкию.

Ранее сообщалось, что Минюст включил в реестр иноагентов учредителя и издателя медиа «Медуза» (внесено Минюстом в реестр иноагентов; признано в РФ нежелательной организацией) Галину Тимченко. Как объяснили в ведомстве, журналистка формировала негативный образ Российской армии и распространяла недостоверные сведения о решениях российских властей.

В апреле МВД России объявило Маршенкулову в розыск за оправдание теракта в отношении военкора Владлена Татарского (настоящее имя — Максим Фомин). До этого ей заочно предъявили обвинения в оправдании терроризма.