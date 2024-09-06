Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
17:06, 6 сентября 2024Интернет и СМИ

Журналистку Маршенкулову признали иноагентом

Минюст России внес журналистку Залину Маршенкулову в реестр иноагентов

Фото: Bulkin Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Минюст России внес в реестр иностранных агентов журналистку и блогершу Залину Маршенкулову. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По данным министерства, Маршенкулова выступала против проведения спецоперации на Украине и распространяла недостоверную информацию о принимаемых российскими госорганами решениях и проводимой ими политике. Также отмечается, что журналистка призывала к участию в мероприятиях по сбору средств в пользу Украины и принимала участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов.

Также иноагентами признали журналиста Александра Савельева, политика Аркадия Янковского и политолога Давида Канкию.

Ранее сообщалось, что Минюст включил в реестр иноагентов учредителя и издателя медиа «Медуза» (внесено Минюстом в реестр иноагентов; признано в РФ нежелательной организацией) Галину Тимченко. Как объяснили в ведомстве, журналистка формировала негативный образ Российской армии и распространяла недостоверные сведения о решениях российских властей.

В апреле МВД России объявило Маршенкулову в розыск за оправдание теракта в отношении военкора Владлена Татарского (настоящее имя — Максим Фомин). До этого ей заочно предъявили обвинения в оправдании терроризма.

Что думаешь? Оцени!
      Евгения Наумова
      Обсудить
      Последние новости

      В России ответили на идею Зеленского завершить конфликт осенью

      Песков назвал чушью обвинения США в адрес России

      В России рассказали о платежной единице БРИКС

      Любителей пельменей предупредили об опасности

      В Германии оценили дополнительные поставки IRIS-T Киеву

      Израильская фигуристка выступила против отстранения россиян

      Google заподозрили в нанесении вреда тысячам компаний

      В Британии заявили о приговоре солдатам ВСУ в Угледаре

      В РАН отчитались о ходе исследований вакцины от рака

      Стало известно об одном пострадавшем в ДТП с электричкой под Петербургом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше