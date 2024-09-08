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21:36, 8 сентября 2024Экономика

Россия нарастила поставки металлов в Бразилию

Россия нарастила поставки металлов в Бразилию в 1,5 раза в августе

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Россия в августе нарастила поставки металлов в Бразилию в полтора раза. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные бразильской статслужбы.

Уточняется, что увеличение поставок обусловлено ростом спроса на железо и сталь, а также никель. В конце лета Россия поставила в южноамериканскую страну металлов на 51,1 миллиона долларов против 35,1 миллиона годом ранее.

Больше всего Бразилия закупала железо и сталь — на 48,2 миллиона долларов, импорт сократился в полтора раза год к году. Более чем в шесть раз вырос ввоз никеля — до 2,6 миллиона долларов. Наибольшие темпы роста у алюминия — его покупки Бразилией за год увеличились почти в 50 раз, до 300 тысяч долларов.

Ранее стало известно, что по итогам июля 2024 года суммарная стоимость поставок продукции из России в Бразилию выросла в 1,7 раза в сравнении с тем же периодом 2023-го и превысила отметку в миллиард долларов.

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      Юлия Мискевич
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