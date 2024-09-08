Россия отправила в Узбекистан четырнадцать оставшихся без присмотра родителей детей

В Узбекистан вернулись 14 детей, оставшихся в России без присмотра родителей

В Узбекистан вернулись четырнадцать детей, оставшихся в России без присмотра родителей и законных представителей, а также нуждающихся в социальной защите, сообщает информационное агентство Министерства иностранных дел (МИД) Узбекистана Дуне.

«Представители генерального консульства во взаимодействии с министерством внутренних дел и здравоохранения нашей страны, а также ответственными сотрудниками Санкт-Петербургского учреждения временного ухода и попечительства над несовершеннолетними отправили на родину 14 детей», — говорится в публикации.

Отмечается, что родители большинства несовершеннолетних были депортированы из РФ из-за нарушения порядка пребывания в государстве.

Ранее стало известно, что за 2023 год в РФ приехали 3,5 миллиона мигрантов. Большинство из них прибыли из Узбекистана, Таджикистана и Киргизии. Остаются работать в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленобласти 55-60 процентов из них.