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17:25, 8 сентября 2024Экономика

Россияне отвернулись от ипотеки

Доля россиян, покупающих жилье в ипотеку, упала до рекордных 42 %
СюжетЛьготная ипотека:

Фото: Василий Кузьмиченок / АГН «Москва»

Более половины россиян покупают жилье без привлечения заемных средств. О том, что граждане практически отвернулись от ипотеки, сообщают «Известия» со ссылкой на данные федерального комбината стеновых материалов «Винзер».

Доля россиян, которые собираются купить жилье с помощью ипотеки, упала до рекордных в 2024 году 42 процентов. При этом доля расчетов за наличные средства выросла на загородном и вторичном рынках, однако по-прежнему осталась низкой в сегменте новостроек — 28 процентов.

Эксперты отмечают, что рынок новостроек по-прежнему сильнее всего зависит от условий ипотечного кредитования. По их словам, любые новые ограничения могут привести к охлаждению покупательского спроса.

Ранее президент России Владимир Путин высказался о завершении программы льготной ипотеки. Он отметил, что такое решение однозначно скажется на рынке жилья.

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      Александра Качан
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