Путин высказался о завершении программы льготной ипотеки

Путин: завершение программы льготной ипотеки скажется на рынке жилья

Завершение программы массовой льготной ипотеки скажется на рынке жилья. На эту тему высказался президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума, его слова приводит агентство РИА Новости.

Глава государства отметил, что после отмены льготной ипотеки рынок поддерживается другими программами. «В связи с тем что закончилось действие льготной ипотеки, конечно, это не может не сказаться на рынке жилищного строительства. Но, повторяю, он сейчас поддерживается льготной ипотекой Дальнего Востока, Арктики, семейной, айтишной льготной ипотекой», — заявил он.

В ходе того же выступления Путин призвал сохранить ставку два процента годовых по дальневосточной и арктической ипотеке.