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10:00, 5 сентября 2024Экономика

Путин поручил «поставить точку» в двух видах ипотеки

Путин поручил сохранить ставку 2 % по дальневосточной и арктической ипотеке
СюжетСнижение ставок по ипотеке:

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Президент России Владимир Путин поручил сохранить ставку два процента годовых по дальневосточной и арктической ипотеке. Об этом он заявил в ходе своего выступления на Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2024), трансляция которого доступна на Rutube.

«Знаю, что в правительстве велись дискуссии относительно условий такой ипотеки в дальнейшем. Предлагаю и здесь поставить точку: сохранить ставку по дальневосточной и арктической ипотекам неизменной», — сказал Путин.

Он также поручил задним числом, с 1 июля, повысить выплату на погашение ипотеки многодетным семьям в дальневосточных регионах с низкой рождаемостью. Теперь сумма составит миллион рублей.

Ранее глава Минвостокразвития Алексей Чекунков обратился к Путину с просьбой сохранить ставку по дальневосточной и арктической ипотеке. Он отметил, что на эти программы приходится лишь четыре процента в общем объеме ипотеки.

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      Александра Качан
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