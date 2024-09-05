Путин поручил поднять выплату на погашение ипотеки одной категории россиян

Путин поручил поднять выплату на погашение ипотеки многодетным семьям из ДФО

Выплату на погашение ипотеки многодетным семьям Дальнего Востока нужно поднять до миллиона рублей. Такое поручение дал президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ), трансляция доступна на Rutube.

Глава государства напомнил, что в прошлом году такая мера поддержки начала работать в Приморском крае. Местные семьи с рождением каждого третьего ребенка имеют право получить выплату на погашение ипотеки в увеличенном размере. По всей стране сумма составляет 450 тысяч рублей, а в этом регионе — миллион рублей.

«Мы договорились, что выплату в аналогичном размере, то есть один миллион рублей, нужно ввести для многодетных семей во всех дальневосточных регионах, где коэффициент рождаемости ниже среднего по федеральному округу», — заявил Путин. Он добавил, что попросит коллег ускорить принятие нормативных актов, чтобы мера заработала задним числом, с 1 июля 2024 года.

Путин также поручил «поставить точку» в дальневосточной и арктической ипотеках и сохранить ставку по этим программам на уровне двух процентов годовых.