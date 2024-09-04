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17:46, 4 сентября 2024Экономика

Путина попросили сохранить два вида ипотеки

Чекунков попросил Путина сохранить двухпроцентную ипотеку для Дальнего Востока

Фото: Вячеслав Прокофьев / РИА Новости

Есть потребность сохранить дальневосточную и арктическую ипотеку на уровне два процента. С соответствующей просьбой глава Минвостокразвития Алексей Чекунков обратился к президенту России Владимиру Путину. Об этом сообщил ТАСС.

По словам Чекункова, в общем объеме ипотечной программы названные им позиции занимают всего четыре процента. В то же время условия жизни в регионах очень непростые, а данный вид кредитования позволил за пять лет удвоить объем вводимого жилья на Дальнем Востоке.

Ранее сообщалось, что средний чек по дальневосточной и арктической ипотеке вырос до 5,8 миллиона рублей.

В июне 2024 года генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко заявил, что по программе «Дальневосточная и Арктическая ипотека» со ставкой два-шесть процентов банки выдали жителям России 110,2 тысячи ссуд на 502,3 миллиарда рублей.

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