Путина попросили сохранить два вида ипотеки

Чекунков попросил Путина сохранить двухпроцентную ипотеку для Дальнего Востока

Есть потребность сохранить дальневосточную и арктическую ипотеку на уровне два процента. С соответствующей просьбой глава Минвостокразвития Алексей Чекунков обратился к президенту России Владимиру Путину. Об этом сообщил ТАСС.

По словам Чекункова, в общем объеме ипотечной программы названные им позиции занимают всего четыре процента. В то же время условия жизни в регионах очень непростые, а данный вид кредитования позволил за пять лет удвоить объем вводимого жилья на Дальнем Востоке.

Ранее сообщалось, что средний чек по дальневосточной и арктической ипотеке вырос до 5,8 миллиона рублей.

В июне 2024 года генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко заявил, что по программе «Дальневосточная и Арктическая ипотека» со ставкой два-шесть процентов банки выдали жителям России 110,2 тысячи ссуд на 502,3 миллиарда рублей.