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13:51, 8 сентября 2024Россия

Россиянин выиграл миллион рублей в «Камень, ножницы, бумага»

Россиянин выиграл миллион рублей в Чемпионате по игре «Камень, ножницы, бумага»

Фото: Alena Lom / Shutterstock / Fotodom

Россиянин выиграл миллион рублей, победив в чемпионате по игре «Камень, ножницы, бумага». Турнир прошел в Москве, об этом сообщает Telegram-канале столичного Департамента торговли и услуг.

Победителем стал 25-летний Дмитрий Дадиан. Вместе с денежным призом ему вручили пояс чемпиона. Второе место заняла 14-летняя Александра Кононенко, а третье — 38-летний Павел Рябов.

Участники чемпионата могли сыграть по три партии в день, получая за победу по одному баллу. Затем среди лидеров по количеству очков были проведены игры на вылет, которые определили прошедших в суперфинал. Самым младшим суперфиналистом было восемь лет, а самому старшему — 50 лет.

Ранее пара из Тюмени выиграли в лотерею миллион рублей. Супруги покупали лотерейные билеты в течение двух лет.

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      Александра Качан
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