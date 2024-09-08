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11:12, 8 сентября 2024Бывший СССР

Российские военные сообщили о подрыве немецкого танка Leopard в зоне СВО

Российские военные сообщили, что подорвали немецкий танк Leopard в зоне СВО

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Члены экипажа танка Т80БВМ Южной группировки войск подорвали немецкий танк Leopard в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщили российские военные, передает РИА Новости.

Как рассказал агентству командир танка с позывным Капча, у экипажа уже были данные разведки о немецком танке на одном из направлений. С его слов, на расстоянии более пяти километров военные навели орудие на указанную точку, через 10 минут противник появился в прицеле танка, после чего танк отработал по цели.

«Мы по ней отработали осколочно-фугасными снарядами, первое было не пробитие, после двух - она загорелась», — уточнил командир танка.

По его словам, ответа от противника не последовало, поскольку тот не успел среагировать и понять, откуда ведется стрельба.

Ранее российские танкисты раскрыли тактику боя против Abrams и Leopard, заявив, что все тонкости борьбы с иностранными танками, поставленными Вооруженным силам Украины, отрабатывались на полигоне.

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      Елена Торубарова
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