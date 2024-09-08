Российские войска поразили центр специальных операций ВСУ

МО РФ: ВС России поразили пункт дислокации центра специальных операций ВСУ

Российские войска поразили пункт дислокации центра специальных операций Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны (МО) России.

Как уточнили в оборонном ведомстве, удару подверглась база центра спецопераций «Юг».

Отдельно в МО сообщили, что за минувшие сутки в зоне проведения СВО Вооруженные силы (ВС) России сбили четыре управляемые авиабомбы Hammer и четыре реактивных снаряда HIMARS производства США.

Также сегодня, 8 сентября, сообщалось, что армия России взяла под контроль еще один населенный пункт в ДНР — город Новогродовку.