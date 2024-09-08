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10:51, 8 сентября 2024Россия

Российская армия взяла под контроль еще один населенный пункт в ДНР

Минобороны: ВС России взяли под контроль Новогродовку в ДНР

Фото: Сергей Бобылев /  РИА Новости

Российская армия взяла под контроль еще один населенный пункт в Донецкой народной республики (ДНР) — город Новогродовка. Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

В российском оборонном ведомстве уточнили, что это произошло благодаря активным действиям подразделений группировки войск «Центр».

Ранее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая раскритиковала главнокомандующего ВСУ Александра Сырского из-за ситуации на покровском направлении. Она обвинила главкома ВСУ во лжи. Она подчеркнула, что Новогродовка была якобы сдана без боя.

Тем временем командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью атаки на Курскую область хотели замедлить продвижение Российской армии в зоне спецоперации, но это только ускорило ход наступления.

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