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11:30, 27 июня 2026Интернет и СМИ

Итальянский сенатор потребовал сажать в тюрьму за сотрудничество с Россией

Симоньян обратила внимание на пост сенатора Италии с требованием сажать за помощь RT.Doc
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Карло Календа

Карло Календа. Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян обратила внимание на пост итальянского сенатора Карло Календы, который потребовал сажать в тюрьму соотечественников за сотрудничество с Россией. В своем Telegram-канале она опубликовала его сообщение.

Календа предлагает тех, кто помогают RT.Doc проводить фестивали документального кино, судить по статье «Посягательство на целостность государства» и сажать на 12 лет. В ответ на его слова Симоньян задается вопросом: «А за просмотры сколько лет?».

Ранее главред пообещала поднять зарплаты журналистам Ольге Кирий и Игорю Мальцеву, попавшим под санкции ЕС.

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