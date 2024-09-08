Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:25, 8 сентября 2024Экономика

Российский поселок оказался на краю обрыва

Коттеджный поселок в Анапе оказался на краю обрыва из-за размытия грунта

Кадр: Telegram-канал ЧП Краснодар

Коттеджный поселок в Анапе оказался на краю обрыва из-за размытия грунта. Об этом стало известно каналу «РЕН ТВ».

Крайние дома поселка находятся в шести шагах от пропасти. Расстояние от нижней точки обрыва до уровня поселка составляет более 20 метров. Строительная бригада проводит установку свай подпорной стены, которая должна укрепить откос. Однако ситуация рискует осложниться, если работы не завершатся до начала дождей.

Прежде в поселке пытались строить водоотводящие системы, однако траншея осталась незаконченной. На данный момент неясно, куда будет уходить вода.

Ранее в Анапе объявили штормовое предупреждение из-за сильных дождей. Власти запретили купаться на местных пляжах.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Качан
      Обсудить
      Последние новости

      Канцлер Германии высказался о мирных переговорах по Украине

      Названа причина вспышки пневмонии в детском лагере на Урале

      Российский поселок оказался на краю обрыва

      В Госдуме поведали о провале провокаций Запада на выборах в России

      В Госдуме назвали клоунадой заявление Украины о выборах в Крыму

      В российском регионе загорелись резервуары с топливом после атаки беспилотника ВСУ

      Бывшая жена Погребняка раскрыла пол ребенка

      Российские военные научились разминировать местность с воздуха

      Вернувшаяся из Турции в Россию блогерша сравнила цены на жизнь в двух странах

      В США высказались о победе России в СВО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше