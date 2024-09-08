Российский поселок оказался на краю обрыва

Коттеджный поселок в Анапе оказался на краю обрыва из-за размытия грунта

Коттеджный поселок в Анапе оказался на краю обрыва из-за размытия грунта. Об этом стало известно каналу «РЕН ТВ».

Крайние дома поселка находятся в шести шагах от пропасти. Расстояние от нижней точки обрыва до уровня поселка составляет более 20 метров. Строительная бригада проводит установку свай подпорной стены, которая должна укрепить откос. Однако ситуация рискует осложниться, если работы не завершатся до начала дождей.

Прежде в поселке пытались строить водоотводящие системы, однако траншея осталась незаконченной. На данный момент неясно, куда будет уходить вода.

Ранее в Анапе объявили штормовое предупреждение из-за сильных дождей. Власти запретили купаться на местных пляжах.