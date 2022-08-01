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Россиянам запретили купаться в Анапе из-за надвигающейся на город опасности

В Анапе объявили штормовое предупреждение из-за сильных дождей и запретили купаться

Фото: Артур Лебедев / РИА Новости

Власти Анапы на фоне объявленного штормового предупреждения на Кубани запретили жителям и гостям города купаться в море. О надвигающейся на курорт опасности россиян предупредили на сайте местной администрации.

«В связи со штормом на море и сильным донным течением купание на всех пляжах Анапы запрещено», — говорится в сообщении.

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Согласно прогнозам Краснодарского центра гидрометеорологии, 1 и 2 августа в крае ожидаются сильные дожди, сопровождаемые грозой, градом и шквалистым ветром. Кроме того, на участке от Анапы до Магри Лазаревского района возможно формирование смерчей над морем.

Ранее в августе представители туристического рынка назвали стоимость отдыха на курортах Анапы в августе и предстоящем сентябре. Так, недельный тур «все включено» с размещением в двухзвездочном отеле «Миракл» обойдется в 21 тысячу рублей на человека без учета затрат да дорогу.

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Валентина Процкова
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