Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
04:14, 8 сентября 2024Бывший СССР

Российский танк выдержал попадание из РПГ и три сброса мин с дрона ВСУ

РИА Новости: Т-72Б3М выдержал попадание из РПГ и сброс мин с дрона «Баба-Яга»

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Танк Т-72Б3М группировки российских войск «Днепр» выдержал прямое попадание из РПГ в башню и три сброса мин с дрона типа «Баба-Яга» Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом РИА Новости рассказал экипаж танка.

Военный с позывным Гламурный заявил, что беспилотный летательный аппарат (БПЛА) противника сбросил три противопехотные мины, одна из которых упала на танк.

«Осмотрели танк — никаких повреждений, только одна решетка сверху оторвалась. Мы поставили новую, приварили и танк как новенький», — добавил он. Командир танка с позывным Кутузов отметил, что корпус Т-72Б3М «нормально выдержал все».

Российский танк также выдержал удар из РПГ, который пришелся на башню орудия, рассказал механик-водитель с позывным Волк. Военнослужащий сообщил, что после удара Т-72Б3М продолжил работать.

Ранее экипаж Т-72Б3М группировки войск «Днепр» раскрыл современную тактику боя, используемую против поставленных на Украину американских танков Abrams и немецких танков Leopard. По словам военных, все тонкости борьбы с иностранными танками, поставленными ВСУ, отрабатывались на полигоне.

Читайте!
Что думаешь? Оцени!
      Маргарита Пименова
      Обсудить
      Последние новости

      Российский военкор рассказал о возбуждении против него дела. Кому могла не понравиться деятельность журналиста?

      Диетолог предупредила об опасности помидоров для некоторых людей

      Раскрыты первые детали Android 16

      В отношении Моргенштерна возбудили уголовное дело

      В Москве открыли 16-ю линию метро

      Российский танк выдержал попадание из РПГ и три сброса мин с дрона ВСУ

      В американском штате неизвестный открыл стрельбу по машинам на шоссе

      Российские танкисты раскрыли тактику боя против Abrams и Leopard

      В США высказались о судьбе Зеленского после провала в Курской области

      Минобороны признали потерпевшей стороной по делу о некачественных сухпайках

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше