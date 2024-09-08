Российский танк выдержал попадание из РПГ и три сброса мин с дрона ВСУ

РИА Новости: Т-72Б3М выдержал попадание из РПГ и сброс мин с дрона «Баба-Яга»

Танк Т-72Б3М группировки российских войск «Днепр» выдержал прямое попадание из РПГ в башню и три сброса мин с дрона типа «Баба-Яга» Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом РИА Новости рассказал экипаж танка.

Военный с позывным Гламурный заявил, что беспилотный летательный аппарат (БПЛА) противника сбросил три противопехотные мины, одна из которых упала на танк.

«Осмотрели танк — никаких повреждений, только одна решетка сверху оторвалась. Мы поставили новую, приварили и танк как новенький», — добавил он. Командир танка с позывным Кутузов отметил, что корпус Т-72Б3М «нормально выдержал все».

Российский танк также выдержал удар из РПГ, который пришелся на башню орудия, рассказал механик-водитель с позывным Волк. Военнослужащий сообщил, что после удара Т-72Б3М продолжил работать.

Ранее экипаж Т-72Б3М группировки войск «Днепр» раскрыл современную тактику боя, используемую против поставленных на Украину американских танков Abrams и немецких танков Leopard. По словам военных, все тонкости борьбы с иностранными танками, поставленными ВСУ, отрабатывались на полигоне.