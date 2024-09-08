Минобороны: Румыния подняла F-16 из-за залетевшего с Украины беспилотника

Утром 8 сентября беспилотный летательный аппарат (БПЛА) нарушил воздушное пространство Румынии и затем покинул его, направляясь в сторону Украины. Об этом сообщили в пресс-службе румынского Минобороны.

По информации ведомства, сообщение о принятии мер по оповещению жителей городов Тулча и Констанца было направлено в Генинспекцию по чрезвычайным ситуациям.

«Начиная с 02:25 ночи два самолета F-16 ВВС Румынии вылетели с 86-й авиабазы в Борче для наблюдения за воздушной обстановкой», — отметили в Минобороны.

Путь дрона, «который вошел в воздушное пространство Румынии и покинул территорию страны в сторону Украины», был отслежен с помощью радиолокационной системы наблюдения. Истребители вернулись на базу около 04:08, подчеркнули в ведомстве.

5 сентября президент Румынии Клаус Йоханнис подписал закон о передаче Украине зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot.