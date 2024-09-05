Румыния подарила Украине ЗРК Patriot

Президент Румынии Йоханнис подписал закон о передаче Украине ЗРК Patriot

Президент Румынии Клаус Йоханнис подписал закон о передаче Украине зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot. Об этом сообщает Digi24.

Кроме того, в соответствии с законом правительство Румынии уполномочено предпринять необходимые шаги для восстановления возможностей противовоздушной обороны путем покупки у США еще одного ЗРК Patriot.

Ранее правительство Румынии приняло решение о передаче системы Patriot Вооруженным силам Украины (ВСУ). Бухарест должен передать Киеву один комплекс после одобрения парламента Румынии в качестве дарения.