Сестра милосердия рассказала о необычном способе помощи курскому беженцу

РИА Новости: балалайка помогла беженцу из курского приграничья воспрять духом

Сотрудница Синодального отдела по благотворительности Русской Православной Церкви, сестра милосердия Ирина Худякова рассказала, как балалайку помогла курскому беженцу воспрять духом. О необычном способе помощи она сообщила РИА Новости.

Сестра милосердия объяснила, что в одном из пунктов временного размещения (ПВР) находилась семья из трех человек: родители и их тяжелобольной сын, который когда-то работал учителем музыки. Он спросил у Худяковой, нет ли в ПВР балалайки. «Конечно, нет. Поспрашивали по чатам, не нашли. Кому сейчас до музыкальных инструментов? Но в голове засело», — высказалась она.

Худякова рассказала, что купила балалайку у продавца в Курске. Оказалось, что у музыкального инструмента не было одной струны, и сестре милосердия пришлось посетить несколько магазинов, прежде чем она случайно встретила мужчину, оказавшего помощь в починке балалайки.

Утром она привезла музыкальный инструмент в ПВР. Мужчина «сразу не понял, что перед ним инструмент, который он так ждал, подумал, что это сон». «Важно быть внимательным к каждому человеку, который встречается. Бывает, что ему нужно совсем немного для того, чтобы воспрять духом и иметь силы жить дальше», — заключила Худякова.

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