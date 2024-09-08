Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
06:24, 8 сентября 2024Россия

Сестра милосердия рассказала о необычном способе помощи курскому беженцу

РИА Новости: балалайка помогла беженцу из курского приграничья воспрять духом

Фото: Aleks Tn / Unsplash

Сотрудница Синодального отдела по благотворительности Русской Православной Церкви, сестра милосердия Ирина Худякова рассказала, как балалайку помогла курскому беженцу воспрять духом. О необычном способе помощи она сообщила РИА Новости.

Сестра милосердия объяснила, что в одном из пунктов временного размещения (ПВР) находилась семья из трех человек: родители и их тяжелобольной сын, который когда-то работал учителем музыки. Он спросил у Худяковой, нет ли в ПВР балалайки. «Конечно, нет. Поспрашивали по чатам, не нашли. Кому сейчас до музыкальных инструментов? Но в голове засело», — высказалась она.

Худякова рассказала, что купила балалайку у продавца в Курске. Оказалось, что у музыкального инструмента не было одной струны, и сестре милосердия пришлось посетить несколько магазинов, прежде чем она случайно встретила мужчину, оказавшего помощь в починке балалайки.

Утром она привезла музыкальный инструмент в ПВР. Мужчина «сразу не понял, что перед ним инструмент, который он так ждал, подумал, что это сон». «Важно быть внимательным к каждому человеку, который встречается. Бывает, что ему нужно совсем немного для того, чтобы воспрять духом и иметь силы жить дальше», — заключила Худякова.

Ранее жительница Суджи рассказала о действиях российских военных в первый день атаки ВСУ. Она сообщила, что благодаря действиям российских бойцов у жителей города получилось эвакуироваться.

Читайте!
Что думаешь? Оцени!
      Маргарита Пименова
      Обсудить
      Последние новости

      На избирательных участках в Петербурге отравились люди. Все пострадавшие употребили готовые блюда от одного поставщика

      Тренер назвал три лучших упражнения для набора мышечной массы после 50 лет

      В России открыли новый цех по ремонту машин ЗРК из зоны СВО

      Сестра милосердия рассказала о необычном способе помощи курскому беженцу

      В США рассказали об ускоряющем распад ВСУ шаге России

      Харрис прокомментировала поддержку от одного из самых влиятельных республиканцев

      Сообщников актера Канахина из РДК объявили в международный розыск

      В российском регионе подростки разбили окна избирательного участка

      Обозвавший Шольца украинский посол призвал его к творческому посредничеству с Россией

      СК пришел на кухню после отравления людей на избирательных участках в Петербурге

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше