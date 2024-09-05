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07:15, 5 сентября 2024Россия

Жительница Суджи рассказала о действиях российских военных в первый день атаки ВСУ

РИА Новости: благодаря ВС России многие смогли эвакуироваться в день атаки ВСУ

Фото: MOD Russia / Globallookpress

Благодаря действиям российских военнослужащих у жителей Суджи получилось эвакуироваться в первый день наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом РИА Новости рассказала местная жительница Тамила Шепиль.

Она сообщила, что в ночь на 6 августа услышала сильный взрыв, а затем вместе с дочерью схватила внуков и спряталась в подвале. На следующий день зять Шепиль рассказал, что украинские военные зашли в соседнюю Гончаровку.

«Ребята наши [российские военные] молодцы, низкий поклон им, они дали людям суджанским хотя бы полсуток, даже больше, чтобы выехать. Если бы не они, неизвестно, что бы случилось бы с нами», — высказалась Тамила.

Женщина рассказала, что добралась до пункта временного размещения в Курске. По словам жительницы Суджи, в городе осталось порядка тысячи человек. «Остались те, кто не смог выехать: старики, инвалиды, те, у кого нет машины», — отметила Тамила.

Ранее житель Курска Сергей Катречко, искавший почти неделю собственную мать, рассказал, что женщина за 14 часов прошла почти 50 километров пешком, спасаясь от обстрелов и эвакуируясь из приграничной Суджи.

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      Маргарита Пименова
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