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16:53, 8 сентября 2024Мир

Шольц высказался о возможности проведения досрочных выборов в Германии

Шольц заявил, что не собирается ставить вопрос о доверии к кабмину

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Канцлер ФРГ Олаф Шольц высказался о возможности проведения досрочных выборов в Германии и заявил, что не собирается запускать этот процесс и ставить перед парламентом вопрос о доверии к кабмину, передает ТАСС.

Ранее с призывом поставить вопрос о доверии к властям перед Бундестагом выступили несколько оппозиционных политиков, в частности глава Христианско-демократического союза Фридрих Мерц.

По мнению Шольца, на сегодняшний день коалиция обладает большинством, необходимым для выполнения насущных задач, а оппозиция с определенной периодичностью ставит одни и те же вопросы.

Вместе с тем, он констатировал, что в условиях, когда так называемые традиционные партии категорически отвергают всякое сотрудничество с такими оппозиционными партиями, как «Альтернатива для Германии», в ближайшем будущем формирование коалиций как на федеральном уровне, так и в регионах будет сложным.

«Позвольте поделиться тем, что является моей головной болью: я боюсь, что (...) мы еще много лет будем иметь в Германии ситуацию, когда будет очень сложно формировать правительства», — заявил Шольц, выразив мнение, что партиям все равно придется выработать стиль взаимодействия друг с другом, который бы позволил сотрудничать.

Ранее Шольц оценил свои шансы на переизбрание в 2025-ом году. Он выразил уверенность в победе его партии социал-демократов и заявил, что правящая коалиция продержится до истечения срока полномочий.

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      Елена Торубарова
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