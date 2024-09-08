Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
21:18, 8 сентября 2024Интернет и СМИ

Симоньян отреагировала на смерть Маслякова

Симоньян отреагировала на смерть Маслякова словами «был старомодно галантен»
Маргарита Симоньян

Маргарита Симоньян. Фото: Валерий Шарифулин / РИА Новости

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян отреагировала на смерть телеведущего Александра Маслякова в своем Telegram-канале.

«Александр Васильевич, Вы были прекрасны! Старомодно галантны без флирта, старомодно ироничны без пошлости, старомодно свежи и интересны», — написала она.

Масляков скончался на 83-м году жизни 8 сентября. По данным Telegram-канала SHOT, причиной смерти стал рак легких.

Масляков вел КВН с 1964 года. В 1994 году он был удостоен звания «Заслуженный деятель искусств России». В 2002 году телеведущему вручили премию ТЭФИ за личный вклад в развитие российского телевидения. Кроме того, он является полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Умер телеведущий Александр Масляков. Последние месяцы он был неизлечимо болен

      Российская армия взяла под контроль населенный пункт на покровском направлении

      Боррель заявил о желании посетить Киев до конца своего мандата

      Медведев прокомментировал выборы в приграничных российских регионах

      Румыния подняла F-16 из-за залетевшего с Украины беспилотника

      Симоньян отреагировала на смерть Маслякова

      Галустян и Воля выразили соболезнования в связи со смертью Маслякова

      Главу дипмиссии России в Риге вызвали в МИД Латвии

      Команда Трампа планировала выпустить водку под его именем

      Шона Пенна заметили с молдавской возлюбленной на 34 года младше него

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше