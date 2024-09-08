Симоньян отреагировала на смерть Маслякова словами «был старомодно галантен»

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян отреагировала на смерть телеведущего Александра Маслякова в своем Telegram-канале.

«Александр Васильевич, Вы были прекрасны! Старомодно галантны без флирта, старомодно ироничны без пошлости, старомодно свежи и интересны», — написала она.

Масляков скончался на 83-м году жизни 8 сентября. По данным Telegram-канала SHOT, причиной смерти стал рак легких.

Масляков вел КВН с 1964 года. В 1994 году он был удостоен звания «Заслуженный деятель искусств России». В 2002 году телеведущему вручили премию ТЭФИ за личный вклад в развитие российского телевидения. Кроме того, он является полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».