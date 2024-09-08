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23:52, 8 сентября 2024Россия

Собянин поблагодарил москвичей за активность на выборах

Сергей Собянин: явка на выборы в Москве составила 40%
СюжетЕдиный день голосования
Сергей Собянин

Сергей Собянин. Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Мэр Москвы Сергей Собянин поблагодарил горожан за активность на выборах депутатов Мосгордумы, муниципальных депутатов ТиНАО и Куркино. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, все прошло штатно, без сбоев. Явка превысила 40 процентов, что в два раза больше, чем на предыдущих выборах в МГД в 2019 году. «Это говорит о том, что создание удобных, современных систем голосования вовлекает огромное количество людей в выборы властных органов», — написал он.

Собянин добавил, что, по предварительным данным, «Единая Россия» на выборах в Мосгордуму побеждает в 38 округах из 45. «Я благодарен москвичам за высокую активность на выборах, играющих важную роль для нашего города», — подчеркнул он.

Ранее глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что жалоб на нарушения во время единого дня голосования мало. При этом она подчеркнула, что выборы проходят в экстраординарной ситуации.

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      Марина Совина
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