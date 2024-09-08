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06:10, 8 сентября 2024Силовые структуры

Сообщников актера Канахина из РДК объявили в международный розыск

Сообщников Канахина из РДК объявили в международный розыск за атаку брянских сел

Фото: Hollie Adams / Reuters

Российские правоохранительные органы объявили в международный розыск сообщников актера Кирилла Канахина (внесен Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) из «Русского добровольческого корпуса» (РДК, запрещенная в России террористическая организация) — начальника организации Александра Галанова и участника РДК Алексея Огурцова (внесены Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму). Об этом источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС.

«В отношении уроженца Ярославской области Огурцова Алексея Романовича и уроженца Кемеровской области Галанова Александра Сергеевича вынесено постановление о федеральном розыске. Они заочно арестованы столичным судом. Обвиняемые также объявлены в международный розыск», — сообщил он.

Канахин уехал на Украину после начала специальной военной операции (СВО) и вступил в РДК. Впоследствии он вместе с Галановым и Огурцовым пересек границу и принимал участие в боях против российских военнослужащих. В их отношении возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 205 («теракт»), части 4 статьи 222 («незаконный оборот оружия») и части 4 статьи 222.1 («незаконный оборот взрывных устройств»).

Ранее в Петербурге сотрудники ФСБ задержали четырех членов РДК, которые готовили отправку отравленных продуктов в зону СВО. Задержанные действовали в интересах Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

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      Артём Верейкин
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