СССР и США совместно бомбили нацистов. Почему после войны об этом забыли?

Совместная секретная советско-американская операция «Фрэнтик», осуществленная весной-осенью 1944 года, была уникальным стратегическим решением в ходе Второй мировой войны. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал доктор исторических наук, профессор Михаил Супрун.

По его словам, уникальность этой операции состояла в участии в ней Советского Союза, хотя в первой половине XX века челночные авиаперелеты и попутные бомбардировки уже были привычным элементом тактики ведения боевых действий. Идея челночных перелетов как таковая возникла после вторжения Германии в СССР в июне 1941 года, но серьезно обсуждать ее стали после японского нападения на Перл-Харбор в декабре 1941 года. Реальную попытку организовать такое сотрудничество в Европе наши западные союзники по антигитлеровской коалиции предприняли при подготовке первой встречи «Большой тройки» в Тегеране.

Супрун подчеркнул, что Великобритания тоже фактически участвовала в операции «Фрэнтик», хотя и в ограниченных масштабах. Причиной тому, по словам историка, было недоверие Черчилля к Сталину и, как следствие, крайне скептический взгляд на перспективы подобного сотрудничества союзников по антигитлеровской коалиции.

Но все-таки Великобритания предоставила американским ВВС для ее проведения свои аэродромы и несколько экипажей Михаил Супрун доктор исторических наук

Однако в сентябре 1944 года британские ВВС самостоятельно провели челночную операцию «Параван», которая по сути стала составной частью операции «Фрэнтик». Британские «Ланкастеры» с огромными бомбами на борту перелетели в Архангельск, имея задачу уничтожить на пути следования линкор «Тирпиц». Не обнаружив цель, они уже из Архангельска несколько дней спустя атаковали и повредили самый крупный германский корабль.

Лейтенант Ворожеев и старший сержант Томас Саммерс у кормовой огневой установки американского тяжелого бомбардировщика B-17 «Летающая крепость». 169-я авиабаза особого назначения, аэродром Полтава, 1944 год Фото: US Embassy / Flickr

Историк особо отметил, что сын тогдашнего американского президента Эллиот Рузвельт тоже участвовал в операции «Фрэнтик». Он командовал отрядом самолетов-разведчиков, а при подготовке операции в мае 1944 года сопровождал делегацию американских военных в СССР. Спустя несколько лет Рузвельт-младший в своей книге «Его глазами» поделился своими впечатлениями об увиденном в Полтаве. В мемуарах он рассказал, как на Украине «впервые увидел красноармейцев за работой и проникся уважением к энергии, с которой они преодолевают всякие препятствия».

У всех нас создалось впечатление, что русские явно стремились сойтись с нами поближе, сотрудничать с нами. Они выражали свое уважение к американцам, к американским машинам и к высокой организации американской промышленности Эллиот Рузвельт офицер армии США, сын президента Ф. Д. Рузвельта

«Об этом будут снимать фильмы»

Отвечая на вопрос «Ленты.ру» о причинах относительной малоизвестности операции «Фрэнтик» в СССР и в современной России, Супрун пояснил, что в западной историографии ее считают неудачной. «Отечественные историки о ней вспоминают, когда говорят об успешном сотрудничестве союзников по антигитлеровской коалиции в годы Второй мировой войны и о перспективной возможности такого сотрудничества в будущем», — добавил историк.

По его словам, восприятие значения операции «Фрэнтик» зависит от политической конъюнктуры как в нашей стране, так и на Западе. Неслучайно в годы холодной войны у нас о ней практически не писали. Об этой операции в Советском Союзе вспомнили лишь с началом перестройки.

Супрун считает, что в конце войны американский президент Франклин Делано Рузвельт делал все для того, чтобы СССР стал надежным союзником Соединенных Штатов. «Он искренне стремился установить с нашей страной максимально доверительные отношения, втянуть ее в мировую экономическую и политическую системы, — отметил ученый. — Операция "Фрэнтик" была, на мой взгляд, одним из важнейших элементов этой политики». Но у советских лидеров, как полагает Супрун, было иное понимание концепции завершающего этапа войны.

Как бы то ни было, в ходе челночных операций 1944 года были разрушены многие стратегические объекты нашего общего врага. Как следствие, тысячи германских танков и самолетов были уничтожены или не смогли запустить двигатели из-за отсутствия топлива и запчастей

Историк убежден, что главное значение операции «Фрэнтик» состоит в том, что в годы Второй мировой войны появление американских самолетов на территории СССР стало уникальной возможностью обмена опытом ведения войны и приобретения новейших технологий, не говоря уже про бесценный опыт непосредственного человеческого общения между советскими людьми и американцами. «Придет время, и о ней будут писать книги и снимать фильмы», — резюмировал Супрун.

Американские и советские военные на аэродроме под Полтавой. Лето 1944 года Фото: US Embassy / Flickr

Операция «Фрэнтик» — серия челночных боевых вылетов бомбардировочной авиации США во время Второй мировой войны (весна-осень 1944 года) с авиабаз в Великобритании и Южной Италии с дозаправкой и техническим обслуживанием на трех советских аэродромах в СССР (Полтава, Пирятин, Миргород). Оттуда самолеты проводили бомбардировки территории Венгрии, Румынии и Германии по пути на свои базы в Южной и Западной Европе.