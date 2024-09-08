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20:08, 8 сентября 2024Россия

Сын российского миллионера устроил массовую драку

Сын миллионера из Свердловской области устроил массовую драку

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Сын предпринимателя Александр Н. устроил массовую драку у бара в Асбесте Свердловской области. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По сообщению Ural Mash, в драке пострадали несколько человек, один из которых — сотрудник наряда полиции. РЕН ТВ уточняет, что отец устроившего драку — миллионер, владелец сети городских столовых. Напавшего ищут.

Известно, что сын бизнесмена уже был судим за драки. Так в 2022 году он получил 4,5 года колонии за жестокое избиение студента-медика. По информации Ural Mash, из колонии мужчина вышел досрочно.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае произошла массовая драка. В Главном управлении Министерства внутренних дел России по региону сообщили, что в рамках разбирательства оказались задержаны десятки человек. Дело дошло до центрального аппарата Следственного комитета России.

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      Марк Леонов
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