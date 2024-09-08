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13:57, 8 сентября 2024Россия

Более 40 человек задержали после массовой драки в Краснодарском крае. Делом заинтересовались прокуратура и Бастрыкин

Дело о массовой драке на Кубани дошло до центрального аппарата СК России

Кадр: Типичный Краснодар / ВКонтакте

В Краснодарском крае произошла массовая драка при участии более полусотни человек. В Главном управлении Министерства внутренних дел (ГУ МВД) России по региону сообщили, что в рамках разбирательства оказались задержаны десятки человек. При это дело дошло до центрального аппарата Следственного комитета (СК) России.

Причиной драки стало избиение молодого человека и девушки

Инцидент произошел в поселке Афипский Краснодарского края. Драка началась возле местного Дома культуры. Как рассказали очевидцы события, потасовка произошла из-за того, что накануне на этом месте группа неизвестных избила молодого человека и девушку.

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

По предварительной информации Shot, в драке принимали участие около 60 человек. Однако эти данные разняться в СМИ. Собеседник РЕН ТВ утверждал, что участников конфликта было около ста. Тем временем, по данным Mash, потасовку устроили порядка четырех десятков мужчин.

Во время драки участники потасовки перекрыли дорогу, из-за чего образовалась автомобильная пробка. К инциденту прибыли сотрудники Росгвардии и остановили конфликт. Согласно предварительным данным, никто не пострадал.

Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования массовой драки в Краснодарском крае

На опубликованном с места события видео можно заметить, что большая часть толпы участия в драке не принимала. Правоохранители задержали активных участников конфликта. По данным регионального ГУ МВД, всего 43 участника доставлены в ОМВД России по Северскому району для последующего разбирательства.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору»). Максимальное наказание по данной статье составляет семь лет лишения свободы. Детали обстоятельства инцидента устанавливаются.

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Тем временем массовой дракой в краснодарском поселке заинтересовалась прокуратура. Ход и результаты расследования дела были взято на контроль прокуратурой Северского района Краснодарского края. Там отметили, что участники конфликта нанесли телесные повреждения неопределенному кругу лиц, нарушили общественный порядок, нормы и правила поведения, а также выразили неуважение обществу. После того, как драка получила широкое освещение в медиапространстве глава СК Александр Бастрыкин потребовал представить доклад о ходе расследования. По предварительным данным Следкома, конфликт произошел между местными жителями и лицами неславянской внешности.

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