Бастрыкин потребовал доклад о драке в российском поселке

Глава СК Бастрыкин потребовал доклад о массовой драке в поселке Афипском

Глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин потребовал доклад о массовой драке в поселке Афипском Краснодарского края. Об этом сообщается в Telegram-канале СК.

Как заявили в Следственном комитете, конфликт произошел между местными жителями и «лицами неславянской внешности». Уточняется, что глава ведомства заинтересовался дракой в поселке после того, как сообщения о ней получили «широкое распространение в медиапространстве».

«Представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — говорится в публикации СК.

Ранее сообщалось, что Бастрыкин поручил возбудить дело по факту кражи ящика с пожертвованиями для участников СВО.