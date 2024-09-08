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12:14, 8 сентября 2024Силовые структуры

Бастрыкин потребовал доклад о драке в российском поселке

Глава СК Бастрыкин потребовал доклад о массовой драке в поселке Афипском

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин потребовал доклад о массовой драке в поселке Афипском Краснодарского края. Об этом сообщается в Telegram-канале СК.

Как заявили в Следственном комитете, конфликт произошел между местными жителями и «лицами неславянской внешности». Уточняется, что глава ведомства заинтересовался дракой в поселке после того, как сообщения о ней получили «широкое распространение в медиапространстве».

«Представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — говорится в публикации СК.

Ранее сообщалось, что Бастрыкин поручил возбудить дело по факту кражи ящика с пожертвованиями для участников СВО.

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      Марк Леонов
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