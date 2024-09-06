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12:12, 6 сентября 2024Силовые структуры

Бастрыкин поручил возбудить дело по факту кражи ящика с пожертвованиями для участников СВО

Бастрыкин поручил возбудить дело из-за кражи ящика с пожертвованиями для военных

Кадр: Telegram-канал «Регнум»

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил возбудить дело по факту кражи ящика с пожертвованиями для участников специальной военной операции (СВО). Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Бастрыкин поручил представить ему доклад по этому делу.

Инцидент произошел в СНТ «Содружество» в Ростове-на-Дону. По словам волонтеров, это не первый случай кражи, осуществленной неизвестными мужчинами. В ящике с пожертвованиями для бойцов находилось около восьми тысяч рублей — на них должны были закупить медикаменты и квадрокоптеры.

Кража попала на видео. На кадрах видно, как двое мужчин выходят из такси белого цвета и заходят в продуктовый магазин, оглядываясь по сторонам. Затем один из них берет коробку для пожертвований и удаляется. Следом за ним выходит второй злоумышленник.

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      Екатерина Кашурникова
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