Бастрыкин поручил возбудить дело по факту кражи ящика с пожертвованиями для участников СВО

Бастрыкин поручил возбудить дело из-за кражи ящика с пожертвованиями для военных

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил возбудить дело по факту кражи ящика с пожертвованиями для участников специальной военной операции (СВО). Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Бастрыкин поручил представить ему доклад по этому делу.

Инцидент произошел в СНТ «Содружество» в Ростове-на-Дону. По словам волонтеров, это не первый случай кражи, осуществленной неизвестными мужчинами. В ящике с пожертвованиями для бойцов находилось около восьми тысяч рублей — на них должны были закупить медикаменты и квадрокоптеры.

Кража попала на видео. На кадрах видно, как двое мужчин выходят из такси белого цвета и заходят в продуктовый магазин, оглядываясь по сторонам. Затем один из них берет коробку для пожертвований и удаляется. Следом за ним выходит второй злоумышленник.