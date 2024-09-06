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15:51, 6 сентября 2024Силовые структуры

Российские полицейские поймали похитителя ящика с пожертвованиями бойцам СВО

Полиция поймала вора, укравшего ящик с пожертвованиями бойцам СВО в Ростове
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине
Начало событий в новости Бастрыкин поручил возбудить дело по факту кражи ящика с пожертвованиями для участников СВО

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Полицейские нашли и задержали вора, укравшего ящик с пожертвованиями для участников специальной военной операции (СВО) из магазина в Ростовской области. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

В результате оперативной работы был изобличен в краже 40-летний ранее судимый житель Ростова-на-Дону. В настоящее время силовики ищут соучастников преступления.

Размер ущерба устанавливается.

В связи с преступлением возбуждено уголовное дело по поручению председателя Следственного комитета России (СКР) Александра Бастрыкина. Расследование ведется по статье 158 УК РФ («Кража»), уточнили «Ленте.ру» в ростовском управлении ведомства.

Инцидент произошел в СНТ «Содружество» в Ростове-на-Дону. По словам волонтеров, это не первый случай кражи, осуществленной неизвестными мужчинами. В ящике с пожертвованиями для бойцов находилось около восьми тысяч рублей — на них должны были закупить медикаменты и квадрокоптеры.

Кража попала на видео. На кадрах видно, как двое мужчин выходят из такси белого цвета и заходят в продуктовый магазин, оглядываясь по сторонам. Затем один из них берет коробку для пожертвований и удаляется. Следом за ним выходит второй злоумышленник.

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      Любовь Ширижик
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