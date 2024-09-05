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20:33, 5 сентября 2024Силовые структуры

В России неизвестные украли ящик с пожертвованиями для бойцов СВО и попали на видео

В Ростове-на-Дону неизвестные украли ящик с пожертвованиями для бойцов СВО

В Ростове-на-Дону неизвестные украли ящик с пожертвованиями для участников специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает «Регнум» в своем Telegram-канале и публикует видео случившегося.

На кадрах видно, как двое мужчин выходят из такси белого цвета и заходят в продуктовый магазин, оглядываясь по сторонам. Затем один из них берет коробку для пожертвований и удаляется. Следом за ним выходит и второй злоумышленник.

Как уточнило агентство, все произошло в СНТ «Содружество». По словам волонтеров, это не первый случай кражи со стороны компании мужчин. Внутри ящика с пожертвованиями для бойцов находилось около восьми тысяч рублей — на них должны были закупить медикаменты и квадрокоптеры.

Ранее в Забайкальском крае полицейские задержали ранее судимую местную жительницу по подозрению в ограблении храма Преподобного Амвросия Оптинского. В ящике было примерно 20 тысяч рублей.

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      Олеся Мицкевич
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