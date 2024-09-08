В Краснодарском крае задержали более 40 участников массовой драки

В поселке Афипский в Краснодарском крае задержали 43 участника массовой драки

В поселке Афипский в Краснодарском крае задержали более 40 участников массовой драки. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ГУ МВД России по региону.

«На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции, которыми конфликт был пресечен. 43 участника доставлены в ОМВД России по Северскому району для разбирательства», — говорится в заявлении.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору»). В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее было опубликовано видео массовой драки в поселке Афипский. В ролике можно увидеть, как несколько мужчин наносили друг другу удары.

О массовой драке в Краснодарском крае стало известно 7 сентября. Инцидент произошел возле местного Дома культуры. Уточнялось, что драка началась из-за того, что накануне на этом месте группа неизвестных избила парня и девушку.