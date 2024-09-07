Более полусотни человек устроили массовую драку в Краснодарском крае из-за избитой пары

Shot: около 60 человек устроили массовую драку в Краснодарском крае

Около 60 человек устроили массовую драку в поселке Афипский Краснодарского края. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Инцидент произошел возле местного Дома культуры. По свидетельству очевидцев, драка началась из-за того, что накануне на этом месте группа неизвестных избила молодого парня и девушку.

В ночь на 2 сентября в известном московском ресторане «Аист» в районе Патриарших прудов произошла массовая драка при участии нескольких неизвестных мужчин, закончившаяся стрельбой. Между гостями началась словесная перепалка, после чего они вышли на улицу. Один из участников конфликта достал травматическое оружие и открыл огонь.