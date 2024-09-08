Прокуратура заинтересовалась массовой дракой в Краснодарском крае

Прокуратура Кубани отреагировала на массовую драку в поселке Афипский

Прокуратура Северского района Краснодарского края поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела по факту массовой драки в поселке Афипский. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Дело по статье «Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору» расследуется полицией. Максимальное наказание по этой статье предусматривает наказание до семи лет лишения свободы.

В надзорном органе указали, что видят в данном правонарушении преступный умысел, «направленный на совершение хулиганства и причинение телесных повреждений неопределенному кругу лиц, грубо нарушили общественный порядок, общепризнанные нормы и правила поведения, выражая явное неуважение к обществу».

О происшествии стало известно вечером в субботу, 7 сентября. В драке, начавшейся возле местного Дома культуры, принимали участие около 60 человек. Причиной стычки стало избиение группой неизвестных молодого парня и девушки, произошедшее накануне на этом месте.